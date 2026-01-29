Buonfiglio (pres CONI): "Visto Vergara? Vale la pena investire su giovani italiani"
'Un'idea potrebbe essere codificare che almeno 3 under 21-22 debbano giocare le partite'
(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Non ho la presunzione di ragionare come i presidenti che sono degli imprenditori, che oltre all'obiettivo sportivo hanno anche un obiettivo economico per far tornare i conti". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, risponde a chi gli chiede del perché tanti club di Serie A puntino sui giocatori stranieri invece che su quelli italiani.
"Dal punto di vista della mentalità sportiva, invece, ho visto il Napoli e Vergara mi ha entusiasmato - ha aggiunto -. Forse vale la pena investire di più sui settori giovanili, magari codificando che almeno tre under 21-22 debbano giocare tutte le partite. E' un'idea...". (ANSA).
