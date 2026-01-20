Oggi in TV, Champions League: dove vedere Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli
Torna la Champions League, due le italiane impegnate questa sera alle 21.00: Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 20 gennaio.
16.30 Kairat-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.00 Milan-Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Inter-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Copenaghen-Napoli (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-Monaco (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Sporting-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Villarreal-Ajax (Champions League) - SKY SPORT
