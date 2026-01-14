Oggi in TV, dove vedere Inter-Lecce, Napoli-Parma e le semifinali di Coppa d'Africa

C'è del calcio da poter seguire in televisione anche in data odierna, mercoledì 14 gennaio 2025.

Iniziano i recuperi delle partite rinviate causa Supercoppa Italiana e inaugurano il Napoli, che ospita il Parma, e l'Inter contro il Lecce a San Siro. Si giocano anche le semifinali di Coppa Italia di Serie C, ma anche quelle della Coppa d'Africa. E per gli appassionati, c'è anche la Bundesliga con il Bayern Monaco dominatore che va sul campo del Colonia. Di seguito il programma con le partite, comprensivo di orario e canale di trasmissione.

14.30 Renate - Latina (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Senegal - Egitto - SPORTITALIA

18.00 Ternana - Potenza (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Napoli - Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Colonia - Bayern Monaco (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW

20.45 Inter - Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Nigeria - Marocco - SPORTITALIA