Oggi in TV, Italia U21: dove vedere la sfida con la Polonia
Venerdì ricco di calcio, si parte delle 16.00 con l'Italia Under 21, che sfida la Polonia nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Poi le gare di qualificazione al Mondiale ed è due anticipi della 14ª giornata di Serie C: Arezzo-Bra e Forlì-Campobasso.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 14 novembre
13.30 Zambia-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Portogallo-Belgio (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Svizzera-Egitto (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Francia-Colombia (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.45 Argentina-Messico (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Polonia-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
16.15 Irlanda-Canada (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Brasile-Paraguay (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Stati Uniti-Marocco (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.00 Finlandia-Malta (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Arezzo-Bra (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Forlì-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Lussemburgo-Germania (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT
