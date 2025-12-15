Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, Roma-Como chiude la 15^ giornata di Serie A: dove vederla

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Dimitri Conti

Ci sono appuntamenti con il calcio in televisione anche in data odierna, lunedì 15 dicembre 2025.

Si conclude la 15^ giornata di Serie A con il posticipo del lunedì tra Roma e Como, ma non soltanto. In campo c'è infatti anche la Serie C, che vedrà trasmessa in chiaro la sfida tutta pugliese della prima serata tra il Foggia e il Monopoli. E poi, ancora, tante sfide dei campionati internazionali, tra leghe maschili e quelle femminili. Di seguito i principali incontri in programma oggi, con il relativo canale in cui sono trasmessi.

18.00 Union Berlino - Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Vis Pesaro - Ravenna (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Arezzo - Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Crotone - Casarano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Foggia - Monopoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Castellon - Mirandes (Segunda Division) - DAZN
20.45 Roma - Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Manchester United - Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Rayo Vallecano - Betis (Liga) - DAZN
21.45 Porto - Estrela Amadora (Campionat portoghese) - DAZN

