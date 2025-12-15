Le partite di oggi: il programma di lunedì 15 dicembre
Si chiude il 15° turno di Serie A, con la Roma impegnata all’Olimpico contro il Como nel posticipo del lunedì sera. Questo il palinsesto completo di Serie A, Serie C e principali campionati europei, con orari indicati prima di ogni gara:
Premier League
21:00 – Manchester United vs Bournemouth
Serie A
20:45 – Roma vs Como
Serie C – Girone B
20:30 – Arezzo vs Pineto
20:30 – Vis Pesaro vs Ravenna
Serie C – Girone C
20:30 – Crotone vs Casarano
20:30 – Foggia vs Monopoli
Liga Portugal
18:30 – Nacional vs Tondela
19:45 – Braga vs Santa Clara
21:45 – Porto vs Estrela
LaLiga
21:00 – Rayo Vallecano vs Betis
