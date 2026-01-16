Oggi in TV, stasera l'anticipo di Serie A: dove vedere Pisa-Atalanta
TUTTO mercato WEB
Torna la Serie A, questa sera l'anticipo della 21ª giornata: alle 20.45, su DAZN e Sky, sarà possibile assistere a Pisa-Atalanta. Si gioca anche in Serie B e in Serie C, ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 16 gennaio
20.30 Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
20.30 Sampdoria-Virtus Entella (Serie B) - DAZN
20.30 Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Cavese-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Castellon-Leganes (Segunda Division) - DAZN
20.45 Pisa-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 PSG-Lille (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA
21.00 Espanyol-Girona (Liga) - DAZN
21.15 Sporting-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile