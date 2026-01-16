Lutto nel calcio per la morte assurda di Lionel Adams

A confermare indirettamente la notizia il suo ex club, che ha espresso vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia del calciatore

La morte, tragica, di Lionel Adams sta suscitando ovunque reazioni scaturite dall’evidente drammaticità delle circostanze. Dopo la notizia, diffusa dall’emittente russa Match TV sul proprio canale Telegram a cui è seguita la conferma da parte della polizia, la prima ricostruzione effettuata in merito alla fine dell’ex calciatore del CSKA Mosca sta destando emozione, commozione e inevitabili interrogativi sull’accaduto. L’ex calciatore aveva solo 31 anni e a causare il suo decesso sarebbe stata una caduta da una finestra, risalente alla giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio.

A dimostrare vicinanza e a porgere le proprie condoglianze è stato l’Urartu Football Club di Yerevan, che ha annunciato con profondo dolore la morte dell’ex Lionel Adams, il quale aveva indossato la maglia del club registrando 35 presenze e vinto la Coppa d’Armenia nel 2016.

Le circostanze della sua scomparsa, cosa sappiamo

Adams è morto a soli 31 anni in circostanze che non possono che essere definite terrificanti, secondo le informazioni raccolte da Match TV, che cita quale fonte la polizia, il calciatore sarebbe precipitato dalla finestra di un grattacielo a Zvenigorod, nella regione di Mosca.

A fine dicembre, era rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di un ristorante di Mosca: ferito da un colpo esploso da una pistola e picchiato, avrebbe riportato segni importanti. Secondo quanto riferito, in quel momento si trovava in stato di ebbrezza alcolica. Aveva lasciato l’ospedale volontariamente, senza avvisare i medici.

Al momento della sua morte, era in visita ad un suo amico, il portiere della Dinamo Makhachkala Timur Magomedov, coinvolto nel precedente e altrettanto pericoloso episodio: le cause della sua caduta o del suo sbalzamento dalla finestra sono ancora sconosciute. E, secondo quanto riferiscono i media russi e armeni, nulla andrebbe escluso tant’è che gli investigatori starebbero prendendo in considerazione sia l’ipotesi del suicidio sia altre opzioni.