Pisa-Atalanta, le probabili formazioni: i nuovi Bozhinov e Durosinmi partono dalla panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Atalanta (Venerdì 16 gennaio, ore 20.45, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Pisa

È un crocevia fondamentale per la stagione nerazzurra. All’Arena Garibaldi arriva l’Atalanta, ma Alberto Gilardino deve preparare la sfida in piena emergenza, con una rosa ridotta all’osso. L’elenco degli indisponibili è interminabile: Albiol, Cuadrado, Stengs, Vural, Lusuardi, Denoon e Nzola sono ai box. A loro si aggiungono Akinsanmiro, ancora impegnato in Coppa d’Africa, e capitan Caracciolo, fermato da un turno di squalifica. Per la prima volta compaiono tra i convocati i nuovi arrivi Bozhinov e Durosinmi: difficile vederli dal primo minuto, ma saranno in panchina pronti a subentrare. In campo, Gilardino si affida alle certezze. Tra i pali c’è ancora Scuffet, alla seconda presenza consecutiva da titolare. In attacco, il peso ricade su Meister, sostenuto da Tramoni e Moreo. A centrocampo, la cerniera centrale è formata da Aebischer e Marin, con Touré e Angori incaricati di spingere sulle corsie. In difesa, le scelte sono obbligate: davanti a Scuffet agirà il terzetto composto da Calabresi, Coppola e Canestrelli. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta è alla ricerca della quarta vittoria consecutiva: ironia della sorta nell’ultimo incontro con il Pisa in Serie A nel 1991 la si raggiunse sognando l’Europa. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Hien e il primo ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Musah a destra mentre a sinistra Bernasconi prende sempre quota. Davanti pochi dubbi e ancora altre conferme: tridente con De Ketelaere, Zalewski e Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)