Super Calvert-Lewin: svincolato fino a ferragosto, è giocatore del mese in Premier
Svincolato fino a ferragosto, Dominic Calvert-Lewin ha vinto il premio di "Player of the Month" di dicembre 2025. Il centravanti, 28 anni, diventa il primio giocatore del Leeds a distanza di 24 anni a vincere il premio, dopo Rio Ferdinand.
Calvert-Lewin si è messo in mostra segnando in tutte le partite giocate a dicembre, mettendo a referto sei reti. Nel dettaglio:
3 dicembre, Leeds - Chelsea 3-1 (un gol)
6 dicembre, Leeds - Liverpool 3-3 (un gol)
14 dicembre, Brentford - Leeds 1-1 (un gol)
20 dicembre, Leeds - Crystal Palace 4-1 (due gol)
28 dicembre, Sunderland - Leeds 1-1 (un gol)
Vincitori del premio Giocatore del mese EA SPORTS 2025/26
Agosto : Jack Grealish (Everton)
Settembre: Erling Haaland (Man City)
Ottobre: Bryan Mbeumo (Man Utd)
Novembre: Igor Thiago (Brentford)
Dicembre: Dominic Calvert-Lewin (Leeds)
