Il ministro Abodi: "Paolo Rossi semplice e unico, una persona speciale"

"Apprezzato in tutto il mondo per la sua normalità"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Paolo Rossi lo considero una persona speciale, era semplice e unico, ha saputo fare tesoro delle esperienze e ha mantenuto quel senso di normalità che spesso il calcio fa perdere perché si entra in una dimensione che ti porta troppo in alto. Ha mantenuto quella normalità che l'ha fatto apprezzare non solo in Italia ma in tutto il mondo". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Tg2 Italia Europa nell'anniversario della scomparsa di Paolo Rossi avvenuta il 9 dicembre 2020. Presente in studio anche Federica Cappelletti, presidente della Divisione serie A femminile della Figc e moglie del calciatore che con la Fondazione intitolata proprio a Pablito porta avanti progetti di solidarietà. "Paolo non solo era il calciatore di tutti, ma era uno di noi. Non è solo l'eroe nazionale, ma è l'uomo e l'eredità più bella che ha lasciato è quella che cerco di onorare tutti i giorni.

Quello che più mi manca di Paolo è quella di trasformare le cose negative in positive, di rialzarsi sempre. Questo è l'insegnamento più grande che ha dato a me e alle nostre figlie - ammette Cappelletti -. Lui rappresenta il riscatto personale, ma anche dell'Italia e degli italiani che stavano vivendo un periodo complicato. E questo ha fatto sì che ancora oggi rimanga il simbolo di questo riscatto. Questa capacità di rinascere ha caratterizzato tutta la sua carriera", conclude. (ANSA).