Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma-Parma 2-1: il tabellino della gara

Roma-Parma 2-1: il tabellino della gara TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (40' st Ghilardi), Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (28' st Dovbyk), Dybala; Ferguson (7' Bailey, 45' st El Aynaoui). A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Pellegrini, Psilli, Baldanzi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini

Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi (45'+1' st Begic); Estevez (32' st Almqvist), Bernabé (32' st Cremaschi), Ordonez, Sorensen; Cutrone (15' st Benedyczak), Pellegrino (32' st Djuric). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Plicco, Ciardi, Cardinali. Allenatore: Cuesta

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 18' st Hermoso (R), 36' st Dovbyk (R), 41' st Circati (P)

Ammoniti: Pellegrino, Ordonez (P)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di... Parma, Cuesta dopo il ko: "Con questo atteggiamento possiamo fare prestazioni di livello"
Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
Roma, Gasperini: "Stiamo crescendo, è un bel momento" Roma, Gasperini: "Stiamo crescendo, è un bel momento"
Altre notizie Altre Notizie
Como-Hellas Verona 3-1: il tabellino della gara Como-Hellas Verona 3-1: il tabellino della gara
Juventus-Udinese 3-1: il tabellino della gara Juventus-Udinese 3-1: il tabellino della gara
Roma-Parma 2-1: il tabellino della gara Roma-Parma 2-1: il tabellino della gara
Italia U15, i convocati della selezione Centro-Nord Italia U15, i convocati della selezione Centro-Nord
Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti TMW RadioAtalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti TMW RadioMilan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Beretta: "Roma, bisogna oliare certi meccanismi davanti. A Camarda dico..." TMW RadioBeretta: "Roma, bisogna oliare certi meccanismi davanti. A Camarda dico..."
Fattori: "Fiorentina inguardabile, ma Pioli che partite vede?" TMW RadioFattori: "Fiorentina inguardabile, ma Pioli che partite vede?"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Immagine top news n.1 Digiuno finito, la Juve ritrova i gol e la vittoria: Udinese piegata in attesa di Spalletti
Immagine top news n.2 Il primo gol in A di Hermoso e Dovbyk fanno volare la Roma: Parma battuto 2-1 e 1° posto
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.4 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.5 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.6 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.7 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Yildiz: "Mancano ancora troppe gare, possiamo riprenderci"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
Immagine news Serie A n.3 Juventus-Udinese 3-1, il "Panini Player of the match" è Federico Gatti
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Stiamo crescendo, è un bel momento"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic: "Zaniolo? Va preservato, deve ritrovare il 100% della forma"
Immagine news Serie A n.6 Il Como ritrova la vittoria col Verona, a breve Fabregas in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, operato Pellacani. E si attende l'esito degli esami di Giannini: il punto sulla rosa
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Mancuso punta virgiliana. Aquile con Cisse-Pandolfi
Immagine news Serie B n.3 Venezia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Stroppa si affida al duo Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.5 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.6 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…