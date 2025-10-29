Roma-Parma 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (40' st Ghilardi), Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (28' st Dovbyk), Dybala; Ferguson (7' Bailey, 45' st El Aynaoui). A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Pellegrini, Psilli, Baldanzi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini
Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi (45'+1' st Begic); Estevez (32' st Almqvist), Bernabé (32' st Cremaschi), Ordonez, Sorensen; Cutrone (15' st Benedyczak), Pellegrino (32' st Djuric). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Plicco, Ciardi, Cardinali. Allenatore: Cuesta
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 18' st Hermoso (R), 36' st Dovbyk (R), 41' st Circati (P)
Ammoniti: Pellegrino, Ordonez (P)