Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"

Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Rai
Daniele Najjar
Oggi alle 11:45Serie A
Daniele Najjar

La Juventus fa i conti con una dolorosa e pesante sconfitta rimediata nell'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Il conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, ha affidato a TuttoMercatoWeb.com le sue sensazioni all'indomani del ko rimediato in Turchia dalla squadra di Spalletti.

Nonostante le ultime sconfitte, rimane fiducioso sul nuovo ciclo con Spalletti?
"Credo che Spalletti abbia fatto un miracolo in una Juventus che ha gli tessi giocatori con i quali altri allenatori hanno ampiamente fallito. Ovvio che questa squadra se perde un riferimento come Bremer dietro va in grande difficoltà, ha una panchina dove raramente chi subentra dà lo stesso contributo di chi è titolare. Quindi Spalletti sta facendo i miracoli trasformando questa squadra, dandole un'anima, un'interpretazione e un gioco coraggioso rispetto ai continui passaggi laterali. Oggi guardi la Juventus e ti diverti, nonostante queste sconfitte".

Cosa non le è piaciuto ieri in particolare?
"Ieri è stata una partita che purtroppo mette in evidenza prima di tutto come Cabal non possa fare il difensore alla Juventus. Non è la prima volta: se uno lo guarda attentamente spesso commette errori clamorosi in difesa, abbiamo pagato dazio soprattutto su questo. Dopodiché sanno tutti che la Juventus non ha l'organico di Inter, Napoli, Milan e anche della Roma di oggi, che sono nettamente superiori. A centrocampo Spalletti non riesce a fare i cambi, quindi è complicato. Il grande acquisto lo Juventus lo ha fatto con Spalletti stesso, un allenatore che ci darà grandi soddisfazioni, ma arrivare fra le prime quattro sarà molto difficile".

Le scuse di Bastoni l'hanno convinta?
"Mi sembrano delle scuse poco sincere in realtà. Arrivano tardi. Un'operazione mediatica sicuramente voluta da Marotta, un uomo molto esperto, navigato. Vista la situazione gli avrà detto di andare avanti alle telecamere per chiedere scusa. Poi hanno fatto scattare un meccanismo che non condivido: non sono affatto per l'esclusione di Bastoni in Nazionale, non ho mai avuto pensieri che boicottassero la Nazionale che ha già mille difficoltà. Non è la simulazione il problema, ma un altro".

Quale?
"Tutto ciò che ha fatto verso Kalulu sapendo di aver simulato. Prenderlo in giro, fargli quel gesto del VAR, mandarlo fuori con la mano e fargli il gesto 'parli, parli'. Un uomo non lo fa. Un uomo può portare a casa un'espulsione che non c'è, fingere, prendere per i fondelli l'arbitro: ci sta, anche se orribile. Intollerabile però che prenda in giro Kalulu sapendo quello che ha fatto. Queste cose non appartengono a un ragazzo che rappresenta una squadra come l'Inter, la Nazionale Italiana e che sa che per arrivare dove è arrivato serve tanto sacrificio. La lealtà sportiva fa parte di questo mondo, è un errore grave pensare che oggi non valga più. Aggiungo: ho detto che l'Inter ha vinto uno Scudetto di 'cartone', perché ciò che era successo è caduto in prescrizione, dunque non accetto che si attacchi Moggi dall'alto dei sepolcri imbiancati. Quello che è successo quell'anno è stato di uno Scudetto che è stato vinto solo perché sono andati in prescrizione. Ma la morale, per come la vedo io, non va in prescrizione".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori... Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori di Moggi"
Giletti: "Bastoni non solo simula ma deride Kalulu. Per i simulatori serve..." Giletti: "Bastoni non solo simula ma deride Kalulu. Per i simulatori serve..."
Juventus, Massimo Giletti: "Contro le big vedremo chi siamo. Chiesa? Lo riprenderei"... Juventus, Massimo Giletti: "Contro le big vedremo chi siamo. Chiesa? Lo riprenderei"
Altre notizie Serie A
Como, l'ex Ardito: "Un po' di euforia dopo il Napoli, ma senza Rabiot il Milan ha... Esclusiva TMWComo, l'ex Ardito: "Un po' di euforia dopo il Napoli, ma senza Rabiot il Milan ha perso 6-7 punti"
Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale" Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"
Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa... Esclusiva TMWTracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"
Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu... Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"
Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul TMWJuventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul
Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci... Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano" Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano"
Como, Fabregas si coccola Nico Paz: "Provo sempre a proteggerlo. Se sarà una star?... Como, Fabregas si coccola Nico Paz: "Provo sempre a proteggerlo. Se sarà una star? Sì"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
2 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
3 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
4 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
5 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.1 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.2 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.4 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.6 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.7 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"
Immagine news Serie A n.2 Tracollo bianconero, Giletti: "Cabal non può giocare nella Juventus. Spalletti? Fa miracoli"
Immagine news Serie A n.3 Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul
Immagine news Serie A n.5 Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti: "Partite come quella contro il Galatasaray ti smascherano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Immagine news Serie B n.2 Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
Immagine news Serie B n.5 L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato
Immagine news Serie B n.6 Aglietti: "Venezia e Monza favorite per la A. Ai playoff occhio al Modena di Sottil"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, debito oltre 240 mila euro per il “Rocco”: salta l’incontro col Comune
Immagine news Serie C n.3 Serie C, recupero 25ª giornata: Catania-Trapani questa sera alle 20:30
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese e Foggia, scossa in panchina: Boscaglia e Pazienza per la svolta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV