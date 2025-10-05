Udinese-Cagliari 1-1: il tabellino della gara
Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22’ st Bertola), Solet; Zanoli (41’ st Ehizibue), Piotrowski (41’ st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (33’ st Bayo), Davis. A disposizione: Venuti, Padelli, Palma, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Buksa. Allenatore: Runjaic
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina (20’ Adopo), Obert (37’ st Cavuoti); Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito (37’ st Pavoletti), Felici (1’ st Di Pardo); Borrelli (27’ st Luvumbo). A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Luperto, Mazzitelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane
Arbitro: Arena
Marcatori: 25’ Borrelli (C), 13’ st Kabasele (U)
Ammoniti: Felici, Obert (C), Zaniolo (U)
