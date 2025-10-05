Bologna-Pisa 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro (27' st Pobega), Freuler, Orsolini (1' st Bernardeschi), Odgaard (11' st Fabbian), Cambiaghi (11' st Rowe); Dallinga (30' st Dominguez). A disp.: Ravaglia, Pessina, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Ferguson, Castro. All.: Italiano
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Bonfanti (1' st Meister); Touré, Marin, Vural (18' st Cuadrado), Akisanmiro, Leris (32' st Calabresi); Tramoni (1' st Angori), Nzola (32' st Buffon). A disp.: Andrade, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Hojholt, Piccinini, Maucci, Moreo, Lorram. All.: Gilardino
Arbitro: Abisso
Marcatori: 24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 8' st Odgaard (B)
Ammoniti: Cuadrado
Espulsi: Touré (P)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.