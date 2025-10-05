Fiorentina-Roma 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì (30' st Comuzzo), Ranieri; Dodo (36' st Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (30' st Dzeko), Gosens; Fazzini (22' st Ndour), Gudmundsson (1' st Piccoli); Kean. Allenatore: Pioli
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley (36' st Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (22' st Rensch); Soulé (36' st El Aynaoui), Baldanzi (14' st Pellegrini); Dovbyk (14' st Dybala). Allenatore: Gasperini
Abritro: Colombo
Marcatori: 14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Ammoniti: Cristante (R), Gudmundsson (F), Tsimikas (R), Wesley (R), Marì (F)
