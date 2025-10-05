Le partite di oggi: il programma di domenica 5 ottobre
Il grande giorno è arrivato: questa sera mister Massimiliano Allegri tornerà allo Stadium per la prima volta da ex contro la Juventus, oggi alla guida del suo Milan. Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti calcistici da seguire il 5 ottobre, dal sesto turno di Serie A agli altri campionati italiani ed europei.
FRANCIA – Ligue 1
15:00 – Lione vs Tolosa
17:15 – Le Havre vs Rennes
17:15 – Monaco vs Nizza
17:15 – Strasburgo vs Angers
20:45 – Lilla vs PSG
GERMANIA – Bundesliga
15:30 – Stoccarda vs Heidenheim
17:30 – Amburgo vs Magonza
19:30 – Monchengladbach vs Friburgo
INGHILTERRA – Premier League
15:00 – Aston Villa vs Burnley
15:00 – Everton vs Crystal Palace
15:00 – Newcastle vs Nottingham
15:00 – Wolves vs Brighton
17:30 – Brentford vs Manchester City
ITALIA – Serie A
12:30 – Udinese vs Cagliari
15:00 – Bologna vs Pisa
15:00 – Fiorentina vs Roma
18:00 – Napoli vs Genoa
20:45 – Juventus vs Milan
ITALIA – Serie B
15:00 – Carrarese vs Juve Stabia
15:00 – Südtirol vs Empoli
17:15 – Sampdoria vs Pescara
19:30 – Modena vs Entella
OLANDA – Eredivisie
12:15 – Twente vs Heracles
14:30 – Feyenoord vs Utrecht
16:45 – Alkmaar vs Telstar
20:00 – G.A. Eagles vs Nijmegen
SPAGNA – LaLiga
14:00 – Alaves vs Elche
16:15 – Siviglia vs Barcellona
18:30 – Espanyol vs Betis
18:30 – Real Sociedad vs Vallecano
21:00 – Celta Vigo vs Atl. Madrid