Napoli-Genoa 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (5' st De Bruyne); Anguissa, Lobotka (44' Gilmour), McTominay; Politano (5' st Spinazzola), Hojlund (37' st Lucca), Neres (37' st Gutierrez). A disp.: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang. All.: Conte
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (31' st Carboni), Marcandalli (1' st Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (16' st Thorsby), Vitinha (31' st Colombo); Ekhator (16' st Ekuban). A disp.: Siegrist, Sommariva, Martin, Gronbaek, Onana, Cuenca, Fini, Venturino. All.: Vieira
Arbitro: La Penna
Marcatori: 34' Ekhator (G), 12' st Anguissa (N), 30' st Hojlund (N)
Ammoniti: Neres (N); Marcandalli, Malinovskyi, Otoa (G)
