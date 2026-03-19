Lega Dilettanti, Treccani e Unar in campo per una campagna contro le discriminazioni

Legata a parole di rispetto. Iniziativa per il 21 marzo

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Iniziativa di Lega nazionale dilettanti (Lnd) e Treccani in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, il 21 marzo prossimo: nel prossimo turno di campionato i capitani si scambieranno dei gagliardetti con parole che vanno nella direzione del rispetto, della solidarietà, del fair play e dell'inclusione. Sarà lanciata anche una campagna social e sui campi - con il patrocinio dell'Ufficio antidiscriminazioni razziali (Unar) della presidenza del Consiglio dei ministri - per diffondere un linguaggio di solidarietà e inclusione.

"Le parole hanno un ruolo determinante e il loro uso deve nascere da una selezione e da una scelta attenta che tenga presente le individualità di ciascuna persona - spiega Luca De Simoni, coordinatore area Csr Lnd - per questo, la campagna con Treccani, oltre a confermare il nostro impegno e quello dei nostri club, vuole essere uno strumento di contrasto alle discriminazioni". "Treccani è da sempre impegnata nella promozione di un uso consapevole delle parole, che tenga conto delle diversità e dell'unicità di ciascuna persona", afferma Massimo Bray, direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana.

"'Dove c'è razzismo non c'è partita' porta sui campi di gioco valori come inclusione, rispetto e dignità, coinvolgendo atleti, società e tifosi. L'iniziativa mostra che lo sport è uno spazio di incontro, dialogo e solidarietà, in cui equità e inclusione diventano valori concreti e condivisi", dichiara Mattia Peradotto, direttore Unar. (ANSA).