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Mondiali 2026: tifosi azzurri in Brasile, evento a Rio per Italia-Irlanda del Nord

Mondiali 2026: tifosi azzurri in Brasile, evento a Rio per Italia-Irlanda del Nord
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Oggi alle 18:14Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Maxi area al Polo ItaliaNoRio per seguire la sfida dei playoff

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 MAR - I tifosi italiani a Rio de Janeiro si preparano a seguire insieme la sfida decisiva tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff europei verso i Mondiali 2026. L'appuntamento è per il 26 marzo al Polo culturale ItaliaNoRio, in Piazza Italia, dove sarà allestita un'area per la visione collettiva della partita. Il calcio d'inizio è previsto alle 16,45, ma l'evento durerà l'intera giornata: lo spazio aprirà infatti dalle 11 alle 20, con ingresso gratuito e un programma pensato per trasformare la partita in una festa della comunità italiana. Previsti stand gastronomici con piatti tipici, bevande italiane e musica, in un'iniziativa promossa dal consolato generale d'Italia a Rio.

Il chiosco proporrà un menu ispirato alla tradizione italiana, con antipasti come polpette al ragù e parmigiana di melanzane, primi come fettuccine e specialità come la pinsa romana, oltre a dolci e vini. L'obiettivo è creare un momento di aggregazione attorno alla Nazionale, coinvolgendo sia la comunità italiana sia il pubblico locale. Sul campo, gli Azzurri si giocano una partita chiave per tornare ai Mondiali, da cui mancano dal 2014. La gara, in programma a Bergamo, è a eliminazione diretta: in caso di vittoria, l'Italia affronterà in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina il 31 marzo, nell'ultimo passo verso la qualificazione. (ANSA).

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