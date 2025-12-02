TMW Radio L'osservatore Palma: "Napoli, ecco chi è Manzambi. Juve, ottimo difensore Mawissa"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani affiancati alle squadre italiane nelle ultime settimane.

Johan Manzambi (14-10-2005), centrocampista centrale/mezzala/playmaker svizzero del Friburgo. Duttilità e dinamicità le caratteristiche principali di questo forte centrocampista svizzero. Prodotto del settore giovanile del Servette, con cui ha effettuato un ottimo percorso fino ad approdare in prima squadra. Ottimo sia in fase di costruzione che di interdizione, grande resistenza fisica e disponibilità al sacrificio. Nel 2023, a scadenza con gli svizzeri, passa al Friburgo che lo inserisce in Under 19 con buonissimi risultati. Dalla fine della scorsa stagione è salito fisso in prima squadra. Seguito con grande interesse dal Napoli.

Somiglianza: Manu Kone (Roma)

Valore di mercato: 16 milioni €

Chuki (29-04-2004), trequartista/seconda punta spagnolo del Real Valladolid. Classe e fantasia per questo trequartista spagnolo, veloce e dinamico, sa ben giocare tra le linee da trequartista e anche esterno sulla fascia dove risulta essere sempre pericoloso. Cresciuto nel Real Valladolid, presto si è segnalato per le sue ottime prestazioni e per le sue alte medie realizzative. Molto bravo nella battuta dei calci da fermo e rigorista di alto livello. Protagonista anche con le selezioni giovanili spagnole, è molto seguito dal Como di Fabregas che da tempo è un estimatore di questo giovane talento del calcio spagnolo.

Somiglianza: Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valore di mercato: 6 milioni €

Christian Mawissa (18-04-2005), difensore centrale francese del Monaco. Jolly di difesa che trova la sua massima espressione da difensore centrale. Mancino, molto tecnico, attento in marcatura, ottimo nel gioco aereo e dotato di personalità forte. Cresciuto nel Tolosa dove velocemente diventa uno dei perni della prima squadra. Nella stagione 2023-24 si segnala come uno dei migliori difensori della Ligue 1 e alla fine del campionato passa al Monaco che lo paga 16 milioni €. Al Monaco ha mantenuto alti livelli esordendo anche in Champions League. Nazionale Under 21, è seguito dalla Juventus.

Somiglianza: Willian Pacho (PSG)

Valore di mercato: 15 milioni €