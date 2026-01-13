TMW Radio L'osservatore Palma: "Verona, che colpo Isaac. Lazio, Ratkov non è solo gol"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani attaccanti che sono arrivati in Serie A in questa prima parte della sessione di gennaio.

Isaac (26-03-2004), nuovo centravanti brasiliano per il Verona di Zanetti. Arrivato dall’Atletico Mineiro a titolo gratuito, i brasiliani si sono riservati il 50% di una futura rivendita del ragazzo. Attaccante dinamico e dalle alte qualità tecniche. Opportunista in area di rigore, bravo nel dialogo con i compagni, sa spaziare su tutto il fronte d’attacco e spesso si sacrifica in copertura. Lo scorso anno è stato in prestito in Portogallo, al Nacional, dove ha avuto un ottimo impatto con il calcio europeo, tornato la scorsa estate in Brasile ha confermato i suoi progressi fino a meritarsi la Serie A italiana.

Somiglianza: Evanilson (Bournemouth)

Valore di mercato: 2 milioni €

Petar Ratkov (18-08-2003), volto nuovo per l’attacco di Maurizio Sarri. Centavanti serbo di grande fisicità e dall’ottimo fiuto del gol, nazionale maggiore del suo Paese. Cresciuto in patria nel FK TSC Backa Topola con cui ha messo ben presto in mostra le sue qualità realizzative, e anche una buonissima capacità nell’assist. Molto pericoloso nel gioco aereo e nel fare da sponda per gli inserimenti degli esterni. A luglio 2023 è stato acquistato dal Salisburgo e in Austria ha confermato le sue doti realizzative. In questa prima parte della stagione ha realizzato 12 goal tra campionato e coppa nazionale.

Somiglianza: Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton)

Valore di mercato: 13 milioni €

Rafiu Durosinmi (01-01-2003), attaccante nigeriano appena acquistato dal Pisa dai cechi del Viktoria Plzen. Molto pericoloso davanti la porta, rapace in area di rigore, forte nel gioco aereo, già 13 goal in questa stagione, di cui due in Europa League. Nel 2021 viene acquistato dai cechi del Karvina, con cui ha avuto un grande impatto con il calcio europeo vincendo il titolo di capocannoniere della seconda divisione ceca. Il Viktoria Plzen dopo averlo preso in prestito, ha investito 1 milione € su di lui nell’estate 2023. A Plzen ha conquistato tutti, segnando ben 35 gol e distribuendo anche 10 assist.

Somiglianza: Randal Kolo Muani (Tottenham)

Valore di mercato: 9 milioni €