Le partite di oggi: il programma di domenica 15 marzo
Prosegue il 29° turno di Serie A, che nelle prossime ore vedrà disputarsi ben cinque gare: riflettori puntati soprattutto su Como-Roma alle 18 e Lazio-Milan alle 20.45. Spazio poi anche al 30° turno di Serie B e al 32° di Serie C. Di seguito il programma calcistico di domenica 15 marzo, in Italia e all'estero:
Ligue 1
15:00 Strasburgo – Paris FC
17:15 Le Havre – Lione
17:15 Metz – Tolosa
20:45 Rennes – Lilla
Bundesliga
15:30 Brema – Magonza
17:30 Friburgo – Union Berlino
19:30 Stoccarda – RB Lipsia
Premier League
15:00 Crystal Palace – Leeds
15:00 Manchester Utd – Aston Villa
15:00 Nottingham – Fulham
17:30 Liverpool – Tottenham
Serie A
12:30 Verona – Genoa
15:00 Pisa – Cagliari
15:00 Sassuolo – Bologna
18:00 Como – Roma
20:45 Lazio – Milan
Serie B
15:00 Entella – Avellino
17:15 Südtirol – Pescara
Serie C – Girone A
14:30 Triestina – Pro Vercelli
17:30 Cittadella – Dolomiti Bellunesi
17:30 Lumezzane – Pro Patria
17:30 Virtus Verona – Renate
20:30 Lecco – Novara
Serie C – Girone B
12:30 Forlì – Juventus U23
14:30 Arezzo – Perugia
14:30 Gubbio – Ascoli
Serie C – Girone C
12:30 Crotone – Salernitana
14:30 Altamura – Catania
14:30 Benevento – Foggia
14:30 Picerno – Trapani
17:30 Audace Cerignola – Sorrento
17:30 Casertana – Monopoli
Liga Portugal
16:30 AFS – Santa Clara
16:30 Nacional – Estoril
19:00 Rio Ave – Estrela
21:30 FC Porto – Moreirense
LaLiga
14:00 Maiorca – Espanyol
16:15 Barcellona – Siviglia
18:30 Betis – Celta Vigo
21:00 Real Sociedad – Osasuna
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