Lele Adani duro con il Var: "Così l'arbitro è morto!"
Lele Adani, ex calciatore della Fiorentina dal 1999 al 2002, dopo il rigore revocato dal VAR alla Fiorentina è tornato sulle sue storie Instagram a esprimere i suoi pensieri sulla classe arbitrale, ecco le sue parole:
"Vi avevo detto che l'arbitro è morto, ora lo vedete tutti i giorni, in tutte le partite e in ogni episodio, l'arbitro è morto perché ha sconfessato il suo mestiere, che è complicato dal VAR, dal regolamento, ma complicato da se stesso. L'arbitro è morto e nessuno lo fa rinascere, occhio".
