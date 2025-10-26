Lite Conte-Lautaro figlia di retaggi del passato nerazzurro del tecnico

"Quando giochi queste partite può accadere. Lautaro è un ottimo giocatore ma dal punto di vista umano forse non l'ho capito per bene. Ma gli faccio migliori auguri, andiamo avanti così".

Antonio Conte taglia corto sulle scintille in campo con il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: una lite nata da un contatto di Dumfries con Olivera e della successiva reazione del tecnico che discute con l'olandese, prima che nello scontro si inserisca Lautaro. L'argentino ha mimato con le mani il gesto della paura e ancora quello del 'parla parla' rivolto al suo ex allenatore.

La lite è andata avanti e alla risata di Lautaro Conte ha reagito stizzito con un "ridi su sto c...". Tra i due c'erano state scintille già ai tempi dell'Inter: nel match con la Roma del 2021 l'argentino, che era stato inserito nel primo tempo al posto di Sanchez, reagì male al momento del cambio, dando un calcio a una bottiglietta.

"Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno. I calci te li devi dare tu" gli aveva allora urlato Conte. . "A me preme ricordare - ha detto a Dazn Conte dopo il successo sui nerazzurri - i miei due anni all'Inter in cui ho riportato la vittoria dello scudetto togliendolo alla Juve dopo 9 anni consecutivi di loro vittoria. Di quella esperienza conservo ottimi ricordi". (