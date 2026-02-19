Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Bologna e FIorentina
Dopo la due giorni di Champions League, si torna a giocare in Europa e in Conference League. Due le italiane in campo: alle 18.45 il Bologna gioca in Norvegia contro il Brann, mentre alle 21.00 la Fiorentina è di scena in Polonia sul campo dello Jagellonia.
Ecco dove vedere tutte le partite di oggi, giovedì 19 febbraio
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Brann-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (
18.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.45 PAOK-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.45 Dinamo Zagabria-Genk (Europa League) - SKY SPORT
18.45 Juventus-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Jagiellonia-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Celtic-Stoccarda (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Lille-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Ludogorests-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Manchester United-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
