Bodo/Glimt-Inter 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjortuft, Gundersen (44' st Aleesami), Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet (34' st Määttä); Blomberg (33' st Auklend), Hogh (33' st Helmersen), Hauge. A disp.: Lund, Sjonf, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (31' st Luis Henrique), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Barella (44' st Diouf), Sučić, Carlos Augusto; Esposito (31' st Bonny), Lautaro (16' st Thuram). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Bovo. All.: Chivu
Arbitro: Siebert (Ger)
Marcatori: 20' Fet (B), 30' Esposito (I), 16' st Hauge (B), 19' st Høgh (B)
Ammoniti: Esposito (I), Blomberg (B)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
