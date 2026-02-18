Milan-Como 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (1’ st Gabbia); Athekame (10’ st Saelemaekers), Jashari, Modric, Ricci (10’ st Fofana), Bartesaghi; Nkunku (17’ st Fullkrug), Leao (37’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupinan, Odogu; Loftus-Cheek. All.: Allegri
Como (3-5-2): Butez; Kempf, Ramon, Diego Carlos; Vojvoda (45’ st Smolcic), Perrone, Caqueret (33’ st Da Cunha), Sergi Roberto (33’ st Jesus Rodriguez), Van der Brempt (26’ st Valle); Nico Paz (26’ st Douvikas), Baturina. A disp.: Cavlina, Tornqvist, Vigorito; Moreno; Lahdo; Addai, Kuhn. All.: Fàbregas
Arbitro: Mariani
Marcatori: 32’ Nico Paz (C), 19’ st Leao (M)
Ammoniti: Nico Paz (C), Butez (C), Ramon (C), Leao (M), Saelemaekers (M)
