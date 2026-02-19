Le partite di oggi: il programma di giovedì 19 febbraio

Ci sono tanti appuntamenti da non perdere con il calcio giocato anche in data odierna, giovedì 19 febbraio 2026.

Dopo la due giorni dei playoff di andata di Champions League, il giovedì è invece il giorno delle due coppe europee minori, le 'sorelline' Europa League e Conference. Due le squadre di Serie A impegnate in questa fase delle manifestazioni: se la Roma si è evitata queste due sfide qualificandosi tra le prime otto del raggruppamento di EL, questo non vale per il Bologna, ospite del Brann, e per la Fiorentina in Conference, chiamata ad avere la meglio sullo Jagiellonia. E poi, ultima ma non ultima, la Champions League femminile con i suoi playoff che quest'oggi vedono la Juventus in azione.

Di seguito tutte le principali partite di oggi, con accanto l'orario di inizio.

Europa League – Play Off (Andata)

18:45 – Brann vs Bologna

18:45 – Dinamo Zagabria vs Genk

18:45 – Fenerbahce vs Nottingham Forest

18:45 – PAOK vs Celta Vigo

21:00 – Celtic vs Stoccarda

21:00 – Lilla vs Stella Rossa

21:00 – Ludogorets vs Ferencvaros

21:00 – Panathinaikos vs Viktoria Plzen

Conference League – Play Off (Andata)

18:45 – KuPS vs Lech Poznan

18:45 – Noah vs AZ Alkmaar

18:45 – Sigma Olomouc vs Lausanne

18:45 – Zrinjski Mostar vs Crystal Palace

21:00 – Drita vs Celje

21:00 – Jagiellonia vs Fiorentina

21:00 – Omonia vs Rijeka

21:00 – Shkendija vs Samsunspor

Champions League Femminile - Play Off (Andata)

18:45 – Juventus D vs Wolfsburg D

21:00 – Manchester Utd D vs Atletico Madrid D