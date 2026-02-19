Le partite di oggi: il programma di giovedì 19 febbraio
Ci sono tanti appuntamenti da non perdere con il calcio giocato anche in data odierna, giovedì 19 febbraio 2026.
Dopo la due giorni dei playoff di andata di Champions League, il giovedì è invece il giorno delle due coppe europee minori, le 'sorelline' Europa League e Conference. Due le squadre di Serie A impegnate in questa fase delle manifestazioni: se la Roma si è evitata queste due sfide qualificandosi tra le prime otto del raggruppamento di EL, questo non vale per il Bologna, ospite del Brann, e per la Fiorentina in Conference, chiamata ad avere la meglio sullo Jagiellonia. E poi, ultima ma non ultima, la Champions League femminile con i suoi playoff che quest'oggi vedono la Juventus in azione.
Di seguito tutte le principali partite di oggi, con accanto l'orario di inizio.
Europa League – Play Off (Andata)
18:45 – Brann vs Bologna
18:45 – Dinamo Zagabria vs Genk
18:45 – Fenerbahce vs Nottingham Forest
18:45 – PAOK vs Celta Vigo
21:00 – Celtic vs Stoccarda
21:00 – Lilla vs Stella Rossa
21:00 – Ludogorets vs Ferencvaros
21:00 – Panathinaikos vs Viktoria Plzen
Conference League – Play Off (Andata)
18:45 – KuPS vs Lech Poznan
18:45 – Noah vs AZ Alkmaar
18:45 – Sigma Olomouc vs Lausanne
18:45 – Zrinjski Mostar vs Crystal Palace
21:00 – Drita vs Celje
21:00 – Jagiellonia vs Fiorentina
21:00 – Omonia vs Rijeka
21:00 – Shkendija vs Samsunspor
Champions League Femminile - Play Off (Andata)
18:45 – Juventus D vs Wolfsburg D
21:00 – Manchester Utd D vs Atletico Madrid D
