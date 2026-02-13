Marocchino: "La Juve può prendere uno schiaffo dall'Inter ma può pure darlo. Bravo Spalletti"

L'ex Juventus Domenico Marocchino ha parlato a Cose di Calcio su Radio Bianconera del momento della squadra bianconera con un occhio sul finale di stagione e gli obiettivi da poter raggiungere:

"Penso che Spalletti stia dando il massimo quest'anno ma ha anche nella testa quella che dovrà essere la Juventus del prossimo anno, sono due cose abbastanza legate tra di loro. Sicuramente con il suo avvento in panchina si è ritrovata una certa stabilità, ma questo non vuole dire che non possa prendere un grande schiaffo domani contro l'Inter, come potrebbe anche darlo. Contro l'Inter bisogna cercare di fare meno errori possibili, il calcio è tante parole e pochi fatti, nel senso che ci si riempie la bocca con moduli e filosofie, ma alla fine ciò che conta è sempre il risultato. La rincorsa alla Champions è tutt'altro che semplice e la Juve dovrà stare molto attenta alla Roma, perché conosco Gasperini ed è uno che di settimana in settimana mette sempre qualcosa in più, sa migliorare la squadra con un'incredibile costanza”.