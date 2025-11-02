Fiorentina-Lecce 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (31’ st Fazzini), Ranieri; Dodo, Ndour (1’ st Sohm), Nicolussi Caviglia (1’ st Mandragora), Fagioli (1’ st Gudmundsson), Fortini; Kean, Dzeko (15’ st Piccoli). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Parisi, Marì, Richardson. All.: Pioli
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (44’ st Kaba), Berisha (31’ st Maleh), Banda (28’ st Pierotti); Stulic (44’ st Camarda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Kouassi, Siebert, Sala, Helgason, Sottil, N’Dri. All.: Di Francesco
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 23’ Berisha (L).
Ammoniti: Nicolussi Caviglia (F), Fagioli (F), Kean (F), Ranieri (F); Veiga (L)
