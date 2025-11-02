Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol'

Attaccante: 'Gara dura, ma vittoria con Juve ha dato entusiasmo'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. I rossoblu lottano per la salvezza e cercano punti: sará fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito. Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi". Sono queste le parole di Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida al Cagliari. Poi, sulla mancanza del gol, il calciatore biancoceleste ammette come "cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell'area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando.

Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti. Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite" prosegue. Infine un pensiero alla Coppa d'Africa, "una competizione molto importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare prima alla Lazio, poi a dicembre vedremo vedremo cosa accadrà con il Senegal", conclude. (ANSA).