Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol'

Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 19:01Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Attaccante: 'Gara dura, ma vittoria con Juve ha dato entusiasmo'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. I rossoblu lottano per la salvezza e cercano punti: sará fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito. Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi". Sono queste le parole di Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida al Cagliari. Poi, sulla mancanza del gol, il calciatore biancoceleste ammette come "cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell'area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando.

Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti. Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite" prosegue. Infine un pensiero alla Coppa d'Africa, "una competizione molto importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare prima alla Lazio, poi a dicembre vedremo vedremo cosa accadrà con il Senegal", conclude. (ANSA).

Articoli correlati
Lazio, attacco cercasi: le risposte devono arrivare da Dia Lazio, attacco cercasi: le risposte devono arrivare da Dia
Lazio, che fine ha fatto Dia? Solo 1 gol in 8 gare, a meno di due mesi dalla Coppa... Lazio, che fine ha fatto Dia? Solo 1 gol in 8 gare, a meno di due mesi dalla Coppa d'Africa
Lazio, oggi verranno valutati Basic e Cataldi: preoccupa Dia, per Pisa si scalda... Lazio, oggi verranno valutati Basic e Cataldi: preoccupa Dia, per Pisa si scalda Pedro
Altre notizie Altre Notizie
Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol' Parla Boulaye Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare la mia Lazio con i gol'
Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi
Torino-Pisa 2-2: il tabellino della gara Torino-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Fiorentina-Lecce 0-1: il tabellino della gara Fiorentina-Lecce 0-1: il tabellino della gara
Per la Juventus torna la Champions: con lo Sporting CP arbitra il tedesco Siebert... Per la Juventus torna la Champions: con lo Sporting CP arbitra il tedesco Siebert
Champions, il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht. La sfida è in programma... Champions, il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht. La sfida è in programma martedì
Prima vittoria per l'Afghan Women United, un calcio all'esilio Prima vittoria per l'Afghan Women United, un calcio all'esilio
Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina in ritiro fino a mercoledì, stasera confronto tra i dirigenti e Pioli per il futuro
Immagine top news n.1 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla
Immagine news Serie A n.4 Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Immagine news Serie A n.5 Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
Immagine news Serie A n.6 Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al Monza basta Ravanelli: Spezia battuto 1-0 e balzo al secondo posto
Immagine news Serie B n.2 Un gradito ritorno in casa Sampdoria: Lombardo torna come collaboratore tecnico
Immagine news Serie B n.3 Monza-Spezia 1-0, le pagelle: Ravanelli decisivo, Sarr da incubo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Mantova, le formazioni ufficiali: Cuni e Coda sfidano Mancuso
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Mi auguro sia la svolta, ho visto la crescita della squadra"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vittoria che vale tantissimo. Col cuore si arriva ovunque"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: ancora Okaka a segno, il Latina blocca la Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Venezia, Svoboda: "Dominiamo le partite, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"
Immagine news Serie C n.4 Torres, esonerato Pazienza: squadra affidata momentaneamente a Sanna
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Giugliano avanti sul Siracusa, sullo 0-0 le altre gare
Immagine news Serie C n.6 Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…