Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi

Crolla la Fiorentina tra i ruderi del FranchiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:09Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Stefano Prizio

Sarebbe difficile scrivere una sceneggiatura di un film dell'orrore così perfetto.
La Fiorentina è dentro la tempesta perfetta e, come da copione, perde anche col Lecce. I giocatori viola sembrano imbambolati dallo spettacolo di sè stessi e non danno segni di reazione, perciò i salentini portano in fondo alla partita il vantaggio colto al 23', la Fiorentina a dispetto di tutti gli attaccanti costosi che ha in rosa combina poco o niente, nella ripresa un regalo dell'arbitro che concede il rigore potrebbe regalare il pari ai viola( ma un punto preso così sarebbe ancor più beffardo), ma il Var rimette le cose a posto spingendo l'arbitro a revocare il penalty.

Lo stadio, anzi la gente sparsa tra i ruderi del Franchi rimane sospesa tra silenzio triste e contestazione e così scivola via un'altra domenica di passione calcistica che significa un altro passo verso un esito che mette ancora più paura del già orrido quadro generale.
Finchè non accada qualcosa di più decisivo delle dimissioni di uno dei dirigenti responsabili della costruzione di un collettivo pavido e dalla qualità dubbia.Anche se il primo responsabile di questa Fiorentina resta lontano fisicamente e mentalmente, anche se è stato lui ad avere l'arroganza intellettuale di fare calcio senza rispettare le minime regole che il calcio impone e ciò fin dal suo esordio a Firenze.

Articoli correlati
Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore
Lutto nel calcio, morto Galeone. Fiorentina contestata e Pioli rischia: le top news... Lutto nel calcio, morto Galeone. Fiorentina contestata e Pioli rischia: le top news delle 18
Lecce, Danilo Veiga: "È una vittoria che aiuta per la classifica e ci da forza mentale"... Lecce, Danilo Veiga: "È una vittoria che aiuta per la classifica e ci da forza mentale"
Altre notizie Altre Notizie
Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi Crolla la Fiorentina tra i ruderi del Franchi
Torino-Pisa 2-2: il tabellino della gara Torino-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Fiorentina-Lecce 0-1: il tabellino della gara Fiorentina-Lecce 0-1: il tabellino della gara
Per la Juventus torna la Champions: con lo Sporting CP arbitra il tedesco Siebert... Per la Juventus torna la Champions: con lo Sporting CP arbitra il tedesco Siebert
Champions, il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht. La sfida è in programma... Champions, il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht. La sfida è in programma martedì
Prima vittoria per l'Afghan Women United, un calcio all'esilio Prima vittoria per l'Afghan Women United, un calcio all'esilio
Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia
Morto Giovanni Galeone, il cordoglio di amici e colleghi Morto Giovanni Galeone, il cordoglio di amici e colleghi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore
Immagine top news n.1 Fiorentina pesantemente contestata post Lecce. Intanto il club si chiude nel silenzio stampa
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zaniolo castigatore dell'Atalanta: "Grande vittoria, insieme siamo più forti"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Zielinski: "Non si possono vincere sempre le partite con 3 o 4 gol"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna trova il gol del pareggio a Parma: la firma è di Castro
Immagine news Serie A n.4 Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore
Immagine news Serie A n.5 Lutto nel calcio, morto Galeone. Fiorentina contestata e Pioli rischia: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Italia al debutto nel Mondiale Under 17: domani sfida ai padroni di casa del Qatar
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Aquilani: "Siamo stati umili. Playoff? Non mi fregate..."
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Brosco: "Chiedo scusa. I tifosi non meritavano un'umiliazione simile"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 11ª giornata: Monza-Spezia al 45' è ancora ferma sullo 0-0
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Risultato meritato. È stato un bel pomeriggio"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Una sconfitta che ci deve far riflettere. Dobbiamo alzare il livello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"
Immagine news Serie C n.2 È morto Giovanni Galeone. Il Perugia: "Un maestro, un innovatore. Buon viaggio mister"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vince il Vicenza, Ternana show
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé: "Classe arbitrale mediocre. Abbiamo prova che il gol di Florenzi fosse buono"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, tesserato l'ex centrocampista del Benevento Riccardo Improta
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Ternana sotto a Gubbio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…