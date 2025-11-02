Torino-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Ismailj, Maripan (22’ st Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic (1’ st Ngonge), Lazaro (28’ st Biraghi); Adams (21’ st Gineitis), Simeone (33’ st Zapata). A disp.: Siviero, Popa, Masina, Dembelé, Ilkhan, Asllani, Anjorin, Njie. All.: Baroni
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré (21’ st Nzola), Vural (38’ st Marin), Hojholt (1’ st Aebischer), Akinsanmiro, Leris (38’ st Cuadrado); Moreo (21’ st Angori), Meister. A disp.: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Albiol, Bonfanti, Denoon, Lorran, Piccinini, Tramoni, Buffon. All.: Gilardino
Arbitro: Arena
Marcatori: 13’, 29’ rig. Moreo (P), 42’ Simeone (T), 45’+3' Adams (T)
Ammoniti: Casadei (T), Pedersen (T), Hojholt (P)
Espulsi: Baroni (All. Torino)