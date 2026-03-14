Kings League: anche Fedez scende in campo per una grande sfida

Lunedì 16 marzo la Fonzies Arena di Cologno Monzese ospiterà la terza giornata

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Lunedì 16 marzo la Fonzies Arena di Cologno Monzese ospiterà la terza giornata dello split 2 di Kings League Lottomatica.sport, la competizione in cui i presidenti delle squadre non sono solo semplici proprietari, ma protagonisti attivi con la possibilità di scendere in campo per calciare l'iconico rigore presidenziale.

La giornata di lunedì prevede però un coinvolgimento dei presidenti ancora più speciale, con scommesse personali che terranno i fan con il fiato sospeso. Diletta Leotta, co-presidente dei D-Power insieme a Bobo Vieri, ha promesso che in caso di vittoria inizierà un fioretto rinunciando alla pasta alla norma fino alla prossima sconfitta. Il seguitissimo streamer Marzaa, l'iconico presidente dei TRM e campione in carica, ha giurato di indossare un parrucchino in caso di sconfitta contro i Bigbro di Moonryde e quest'ultimo, di contro, ha promesso di tatuarsi proprio la faccia di Marzaa sulla schiena qualora dovesse perdere contro di lui. Il presidente che lunedì si metterà in gioco più di tutti sarà sicuramente Fedez, che scenderà in campo per i suoi Boomers nello "Scale-up", l'inizio del match di Kings League che prevede un tesissimo 1 contro 1, affrontando il Rosso, celebre streamer e influencer.

Una sfida che ha il sapore della rivincita: i due, infatti, si erano già scontrati la scorsa estate in un incontro di boxe, terminato con la frattura accidentale del naso dello streamer causata proprio da Fedez. Per Fedez non si tratta però del debutto assoluto sul campo della Kings League. Oltre all'esecuzione dei rigori presidenziali, l'artista era già sceso in campo lo scorso novembre in occasione dell'amichevole Presidents & Friends. In quel match, sfidando altri VIP e influencer, Fedez era stato protagonista assoluto firmando sia un gol che un assist per la sua squadra. Nel duello di questo lunedì 16 marzo alle ore 19:00 si scoprirà, quindi, se saprà ripetere quella prestazione atletica. Tutte le partite sono trasmesse gratuitamente su DAZN, sui canali YouTube e Twitch di Kings League Lottomatica.sport e sui canali ufficiali dei presidenti. (ANSA).