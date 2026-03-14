Il 23 marzo il Gran Galà dello Sport "Città di Castiglion Fiorentino": tutti i premiati

Si terrà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale "Mario Spina" la IXª edizione del Gran Galà dello Sport "Città di Castiglion Fiorentino".

Anche quest’anno la manifestazione vede la preziosa collaborazione, al fianco del Comune di Castiglion Fiorentino, della Fondazione Fair Play Menarini, oltre ai patrocini di Ministero per lo Sport e i Giovani, CONI, Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Pugilistica Italiana, Federazione Ciclistica Italiana, Paolo Rossi Foundation, Federazione Motociclistica Italiana, Aiac e Ordine dei Giornalisti della Toscana. “Il Gran Galà dello Sport si è dimostrato uno straordinario motore di memoria e cultura sportiva – dichiara Valeria Speroni Cardi, membro del Cda della Fondazione Fair Play Menarini – Sono ormai 30 anni che il Premio Internazionale Fair Play Menarini si offre come cassa di risonanza alle storie virtuose di sport e rispetto, capaci di ispirare soprattutto i giovani in gara e nella vita. Anche per questa edizione, quindi, siamo felici di essere a fianco di Castiglion Fiorentino per promuovere i valori del sano agonismo e raccontare l’esempio di grandi campioni del presente e del passato”.

La vera novità di quest’anno è che saranno undici i riconoscimenti che verranno consegnati ad altrettanti campioni che si sono distinti nelle rispettive discipline. Agli ormai premi “classici” del Gran Galà dello Sport, ognuno dei quali dedicato alla memoria di una personalità legata alla propria disciplina o categoria, da questa edizione si aggiunge il Premio CONI al Merito Sportivo che il 23 marzo prossimo sarà conferito al calciatore del Pisa Samuele Angori.

Lunedì 23 marzo, quindi, sul palco del Teatro “Mario Spina” si alterneranno leggende dello sport, atleti esemplari e giovani promesse, i cui nomi sono stati annunciati proprio nel corso della conferenza stampa di presentazione a Coverciano. Il Premio “Corrado Viciani” sarà consegnato all’allenatore dell’Arezzo Cristian Bucchi, autore in questa stagione, con il “suo” Arezzo, di un’entusiasmante cavalcata verso la Serie B; il Premio “Fabrizio Meoni” andrà al motociclista Jacopo Cerutti, tra i più affermati specialisti italiani dell’enduro e dei rally raid, capace negli ultimi anni di distinguersi nelle più importanti competizioni internazionali. Il Premio “Alfredo Martini” andrà all’ex campione del ciclismo e medaglia d’oro olimpica Paolo Bettini.

Il Premio “Federico Luzzi” sarà consegnato al giovane tennista del Tennis Giotto Arezzo Zeno Roveri, promessa del tennis italiano e campione italiano Under 15; per il Premio “Bruno Beatrice” entrerà nell’albo d’oro una bandiera della Roma come Giuseppe Giannini, per tutti “Il Principe”. Il Premio “Mario D’Agata” sarà assegnato alla Boxe Nicchi, legata a una storica tradizione familiare che ha attraversato generazioni di atleti e tecnici e che nel corso degli anni ha contribuito alla crescita della boxe aretina e italiana. Il Premio “Mario Sconcerti” andrà alla giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Susanna Marcellini.

Il Premio “Paolo Rossi”, alle giovani promessse del calcio, sarà consegnato al calciatore del Cesena Niccolò Fontana, mentre il Premio “Gianni Di Marzio”, dedicato ai calciatori emergenti, andrà al calciatore del Modena Daniel Tonoli.