Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

È morto Bernardo Rogora: fu una colonna della Fiorentina Campione d'Italia nel 1969

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 15:47Altre Notizie
04.11.2026 15:47Altre Notizie
Fonti preferite
Difensore della squadra di Pesaola, vinse con la Fiorentina lo scudetto 1968-69 e nel 1966 Coppa Italia e Mitropa Cup. Aveva 87 anni, detto “Roccia”.
FotoTUTTOmercatoWEB

A quattro giorni dal suo 88° compleanno è venuto a mancare Bernardo Rogora, difensore classe 1938, protagonista della Fiorentina vincente degli anni '60. Con i viola Rogora vince la Coppa Italia 1965/1966, la Mitropa Cup del 1966 ma soprattutto lo scudetto del 1968/1969.

Dalla Pro Patria alla consacrazione con la Fiorentina

La sua carriera calcistica prende avvio nel settore giovanile della Pro Patria, prima delle esperienze con Gallaratese e Padova. Proprio dalla formazione veneta, nell'estate del 1965, arriva il trasferimento alla Fiorentina. Un approdo importante per un calciatore che, a 26 anni, si affaccia al massimo campionato italiano proprio con la maglia viola. Grinta, applicazione, forza e una particolare abilità nella marcatura a uomo gli valgono il soprannome di 'Roccia'. Non a caso, il Museo Fiorentina, celebrandone l'ingresso nella propria Hall of Fame, ha ricordato proprio la sua capacità di neutralizzare gli attaccanti avversari più pericolosi. Memorabili, in particolare, i duelli con due grandi protagonisti del calcio italiano come Sandro Mazzola e Gigi Riva.

I trofei del 1966 e il secondo scudetto viola

Nei cinque anni trascorsi a Firenze, dal 1965 al 1970, Rogora contribuisce a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della società. Nel 1965-66 è tra i protagonisti della doppietta composta da Coppa Italia e Mitropa Cup, giocando da titolare in entrambe le finali. Il momento più alto della sua esperienza in maglia viola arriva, però, nella stagione 1968-69. Sotto la guida di Bruno Pesaola, la Fiorentina conquista il secondo scudetto della propria storia. Anche nella stagione successiva, prima di lasciare Firenze, continua a essere protagonista: disputa tutte e sei le gare della Fiorentina in Coppa dei Campioni. Nell'estate del 1970 si conclude la sua avventura in Toscana. Rogora passa al Brescia, dove rimane per tre stagioni, prima di chiudere la carriera con la Salernitana, dal 1973 al 1975.

La redazione di TuttoMercatoWeb.com si unisce al cordoglio di familiari e amici per la scomparsa di Bernardo Rogora.

Articoli correlati

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
16:56 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMaifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Immagine news 2
16:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioJeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"
Immagine news 3
16:00 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioCugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."
Immagine news 4
15:47 Altre Notizie
È morto Bernardo Rogora: fu una colonna della Fiorentina Campione d'Italia nel 1969
Immagine news 5
14:28 Altre Notizie
A Massimiliano Alvini la 17ª edizione del Premio “La Clessidra”. Martedì 10 la consegna ad Anghiari
Immagine news 6
12:33 Altre Notizie
Il Cosenza 1914 pronto a rinascere in Eccellenza. La nota sul nuovo progetto calcistico
Immagine news 7
07:03 Altre Notizie
La Juve di Carnevali: Giovane, italiana e sostenibile. Ecco il piano per la rinascita
Immagine news 8
06:55 Altre Notizie
Disturbi alimentari, il libro di Perinetti ispira ddl per rafforzare Percorso Lilla
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
Immagine top news n.1 I dubbi su Lazio-Cagliari non fermano Colombo. Orsato ci punta per Fiorentina-Juve: i precedenti
Immagine top news n.2 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.3 Inter, ecco come cambia il contratto di Dimarco dopo l'attivazione della clausola
Immagine top news n.4 Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Immagine top news n.5 Elezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura
Immagine top news n.6 Milan, tegola Chukwueze: il nigeriano operato a Londra. Tempi di recupero lunghi
Immagine top news n.7 Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Jeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."
Immagine news Serie A n.3 Valentini sulla Roma: “Bellissima da vedere, ma quanto va in vantaggio si piace troppo”
Serie A
Immagine box news Serie A Colombo: "Il Monza punta molto sui giovani. Varela grande giocatore, non è solo gol"
Immagine box news Serie A Kairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre Atalanta
Immagine box news Serie A Inler: "Dobbiamo lavorare duro e parlare meno. L'Udinese merita di più"
Immagine box news Serie A Il tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
Immagine box news Serie A Udinese, il dg Collavino: "Le condizioni di Pozzo sono stabili. Runjaic? Esonero difficile"
Immagine box news Serie A Atalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di Scamacca
Serie B
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Immagine box news Serie B Modena, operazione riuscita per Giuseppe Caso: ora la riabilitazione
Immagine box news Serie B Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
Immagine box news Serie B Lo strano caso di Suslov: in campo più con la Slovacchia che con l'Hellas Verona
Immagine box news Serie B Pesce sull'Ascoli: "Mi aspettavo potesse far bene. La piazza merita soddisfazioni importanti"
Immagine box news Serie B Avellino-Sampdoria, emessi otto DASPO dopo gli scontri del 9 ottobre
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, scelto il nuovo ds: accordo raggiunto con Domenico Fracchiolla
Immagine box news Serie C Foggia, De Vitto: "Alcuni giocatori non sono all'altezza, a gennaio interverremo"
Immagine box news Serie C Cesena, Guidi avverte: "Il Catanzaro non merita l'ultimo posto, non dobbiamo sottovalutarlo"
Immagine box news Serie C Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Corini: "100 panchine con il Brescia, spero di farne ancora tantissime"
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio