È morto Bernardo Rogora: fu una colonna della Fiorentina Campione d'Italia nel 1969

A quattro giorni dal suo 88° compleanno è venuto a mancare Bernardo Rogora, difensore classe 1938, protagonista della Fiorentina vincente degli anni '60. Con i viola Rogora vince la Coppa Italia 1965/1966, la Mitropa Cup del 1966 ma soprattutto lo scudetto del 1968/1969.

Dalla Pro Patria alla consacrazione con la Fiorentina

La sua carriera calcistica prende avvio nel settore giovanile della Pro Patria, prima delle esperienze con Gallaratese e Padova. Proprio dalla formazione veneta, nell'estate del 1965, arriva il trasferimento alla Fiorentina. Un approdo importante per un calciatore che, a 26 anni, si affaccia al massimo campionato italiano proprio con la maglia viola. Grinta, applicazione, forza e una particolare abilità nella marcatura a uomo gli valgono il soprannome di 'Roccia'. Non a caso, il Museo Fiorentina, celebrandone l'ingresso nella propria Hall of Fame, ha ricordato proprio la sua capacità di neutralizzare gli attaccanti avversari più pericolosi. Memorabili, in particolare, i duelli con due grandi protagonisti del calcio italiano come Sandro Mazzola e Gigi Riva.

I trofei del 1966 e il secondo scudetto viola

Nei cinque anni trascorsi a Firenze, dal 1965 al 1970, Rogora contribuisce a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della società. Nel 1965-66 è tra i protagonisti della doppietta composta da Coppa Italia e Mitropa Cup, giocando da titolare in entrambe le finali. Il momento più alto della sua esperienza in maglia viola arriva, però, nella stagione 1968-69. Sotto la guida di Bruno Pesaola, la Fiorentina conquista il secondo scudetto della propria storia. Anche nella stagione successiva, prima di lasciare Firenze, continua a essere protagonista: disputa tutte e sei le gare della Fiorentina in Coppa dei Campioni. Nell'estate del 1970 si conclude la sua avventura in Toscana. Rogora passa al Brescia, dove rimane per tre stagioni, prima di chiudere la carriera con la Salernitana, dal 1973 al 1975.

La redazione di TuttoMercatoWeb.com si unisce al cordoglio di familiari e amici per la scomparsa di Bernardo Rogora.