Atalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di Scamacca

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Atalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di ScamaccaTMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 16:16Serie A
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04.11.2026 16:16Serie A
Allenamento della vigilia in casa Atalanta prima della sfida di Conference League. Valutazioni su Scamacca
Allenamento della vigilia in casa Atalanta in vista del match di Conference League in programma domani alla 'New Balace Arena' di Bergamo contro il Kairat Almaty.
Confermata la presenza in gruppo di Gianluca Scamacca, ma in vista della sfida Maurizio Sarri farà ulteriori valutazioni nelle prossime ore in merito all'impiego del centravanti romano.
Da segnalare la presenza nel collettivo orobico dei giovani difensori Javison Idele, Isaac Isoa e Albert Navarro e dei centrocampisti Sergaj Levak e Federico Steffanoni.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
Atalanta, la rifinitura alla viglia del Kairat Almaty
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