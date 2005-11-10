Kairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre Atalanta

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Kairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre AtalantaLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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Oggi alle 16:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
04.11.2026 16:40Serie A
Le dichiarazioni del tecnico del Kairat Almaty Zhora Arutyunyan in conferenza stampa prima del match di Conference League contro l'Atalanta a Bergamo
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© foto di Federico De Luca
16:40 – Zhora Arutyunyan allenatore del Kairat Almaty, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel pre gara di Conference League: valido per la terza giornata della competizione europea 2026/2027. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico ospite presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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