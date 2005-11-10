Modena, operazione riuscita per Giuseppe Caso: ora la riabilitazione

Giuseppe Caso è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione, eseguita a Bologna dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe, è perfettamente riuscita. L'attaccante del Modena inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

Modena, Caso operato al ginocchio destro: nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione

Si è concluso pochi minuti fa, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l’attaccante gialloblù Giuseppe Caso per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà già nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo.