Barletta, scelto il nuovo ds: accordo raggiunto con Domenico Fracchiolla

Il Barletta ha individuato il successore di Luigi Volume alla guida dell'area tecnica. È Domenico Fracchiolla il nuovo direttore sportivo biancorosso, con le parti che hanno raggiunto l'accordo definitivo nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.

Dopo la separazione da Volume, il presidente Marco Arturo Romano si era messo subito alla ricerca del nuovo ds. Fracchiolla rappresentava il principale candidato e i contatti degli ultimi giorni hanno portato alla fumata bianca.

Per il dirigente, che vanta esperienze con Lecco, Reggiana e Virtus Francavilla, si apre così una nuova avventura. Nel frattempo, il Barletta si prepara alla trasferta contro il Foggia, in programma lunedì 9 novembre alle 20:30. Lo riporta lacasadic.com.