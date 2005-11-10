Barletta, scelto il nuovo ds: accordo raggiunto con Domenico Fracchiolla
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:33Serie C
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04.11.2026 16:33Serie C
Dopo la separazione da Volume, il Barletta ha raggiunto l'intesa con Fracchiolla, ex dirigente di Lecco, Reggiana e Virtus Francavilla.
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Il Barletta ha individuato il successore di Luigi Volume alla guida dell'area tecnica. È Domenico Fracchiolla il nuovo direttore sportivo biancorosso, con le parti che hanno raggiunto l'accordo definitivo nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.
Dopo la separazione da Volume, il presidente Marco Arturo Romano si era messo subito alla ricerca del nuovo ds. Fracchiolla rappresentava il principale candidato e i contatti degli ultimi giorni hanno portato alla fumata bianca.
Per il dirigente, che vanta esperienze con Lecco, Reggiana e Virtus Francavilla, si apre così una nuova avventura. Nel frattempo, il Barletta si prepara alla trasferta contro il Foggia, in programma lunedì 9 novembre alle 20:30. Lo riporta lacasadic.com.
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