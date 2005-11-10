Inler: "Dobbiamo lavorare duro e parlare meno. L'Udinese merita di più"

“Ho vissuto anche io queste situazioni da calciatore, c'è pressione ogni giorno”. Gokhan Inler, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Paolo Zanetti, subentrato a Kosta Runjaic: “Dobbiamo lavorare duro e parlare meno, abbiamo una rosa forte, ma dobbiamo cambiare marcia in tempi rapidi.

Sono contento dell'approccio del mister, abbiamo bisogno di tutti. In questi due giorni abbiamo lavorato e parlato tanto per cercare di sistemare le cose.

Venerdì ci aspetta una gara dura. Ci conosciamo già da diversi anni, ora siamo insieme e vogliamo dimostrare che l'Udinese merita di più”.