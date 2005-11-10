TMW
Inler: "Dobbiamo lavorare duro e parlare meno. L'Udinese merita di più"TMW
Il dt dell'Udinese: "Sono contento dell'approccio del mister, abbiamo bisogno di tutti. In questi due giorni abbiamo lavorato e parlato tanto"
TUTTOmercatoWEB
“Ho vissuto anche io queste situazioni da calciatore, c'è pressione ogni giorno”. Gokhan Inler, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Paolo Zanetti, subentrato a Kosta Runjaic: “Dobbiamo lavorare duro e parlare meno, abbiamo una rosa forte, ma dobbiamo cambiare marcia in tempi rapidi.
Sono contento dell'approccio del mister, abbiamo bisogno di tutti. In questi due giorni abbiamo lavorato e parlato tanto per cercare di sistemare le cose.
Venerdì ci aspetta una gara dura. Ci conosciamo già da diversi anni, ora siamo insieme e vogliamo dimostrare che l'Udinese merita di più”.
Fonte: Da Udine, Davide Marchiol
Altre notizie Serie A
Oggi
16:40 Serie ALive TMW
Live TMWKairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre Atalanta
16:30 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWIl tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
16:22 Serie ATMW
TMWUdinese, il dg Collavino: "Le condizioni di Pozzo sono stabili. Runjaic? Esonero difficile"
16:16 Serie ATMW
TMWAtalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di Scamacca
16:07 Serie ATMW
TMWUdinese, Zanetti si presenta: "Zaniolo? Le gerarchie le darà il campo. Solet recuperato"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi