Oggi in TV, Champions League: dove vedere Porto-Napoli e Lens-Como
Daniel Uccellieri
Continuano le gare di Champions League, per le italiane tocca a Napoli e Como. La squadra di Allegri giocherà in casa del Porto, mentre i lariani sfideranno il Lens.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 4 novembre
14.00 Lens-Como (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Borussia Dortmund-Betis (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 AEK-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Fenerbahçe-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Porto-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Lens-Como (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Lipsia-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Slavia Praga-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Borussia Dortmund-Betìs (Champions League) - SKY SPORT
21.00 PSV-Bruges (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Viking-Sabah (Champions League) - SKY SPORT