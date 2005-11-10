Jeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"

L'ex calciatore Jeda è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha parlato di Inter e del riscatto in Champions League: "E' passato un anno e l'Inter rimane la squadra da battere. Quest'anno è partita con consapevolezza della propria forza. A volte è talmente troppo che anche inconsciamente si perde. Lautaro è quello che tiene tutti in allerta. E' un elemento che conta tantissimo. Non credo che il derby comprometta qualcosa, incide più sull'abiente esterno".

E ora arriva il Como:

"Penso che il Como avrà le energie da spendere in questa sfida. E' una squadra che ha bisogno di energie, sennò a ritmi minori soffre. Il Frosinone li ha affrontati con il ritmo alto e ha vinto. Vedo Nico Paz che è il miglior trequartista in assoluto e ha dimostrato dal punto di vista fisico che squadra è il Como. Quando un allenatore è bravo ad allenare la squadra ad alti ritmi, quel valore poi viene fuori sul campo. E' una squadra matura, consapevole, pronta per lottare per lo Scudetto".

Come si spiega il ko della Roma?

"E' una questione di inesperienza dei giocatori. Quando si è alzato il ritmo del Manchester, vedi che loro lo hanno abbassato e hanno preso gol. Stessa cosa vista col Real. Alcuni giocatori hanno un po' di esperienza. Le sostituzioni? L'altra volta col Cagliari ha avuto problemi e poi le ha risolte con i cambi".