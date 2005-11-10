Il Cosenza 1914 pronto a rinascere in Eccellenza. La nota sul nuovo progetto calcistico

A Cosenza sta per tornare un’altra squadra che si porrà come alternativa a quella guidata da Eugenio Guarascio che ormai è in rotta con l’intera piazza calabrese. Si tratta del Cosenza Calcio 1914 che potrebbe ripartire dall’Eccellenza come ha spiegato l’avvocato Giuseppe Carratelli che rappresenta un gruppo di imprenditori locali coinvolti nell’iniziativa.

La nota dell’avvocato Carratelli sul Cosenza

“È in corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914, partendo dal campionato di Eccellenza mediante incorporazione del titolo sportivo dell’a.s.d. DB Rossoblù. - si legge nella nota dell’avvocato - Il progetto è promosso da un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio cosentino, uniti dalla comune volontà di ricostruire un percorso societario e sportivo solido, trasparente e sostenibile, nel pieno rispetto della normativa federale e delle regole sportive vigenti. La condizione imprescindibile è l’utilizzo dello stadio San Vito Marulla.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il ritorno del calcio a Cosenza debba passare attraverso un radicamento territoriale autentico, valorizzando la storia, la tradizione ed il senso di appartenenza della piazza rossoblù. Il gruppo intende operare con la massima serietà e trasparenza, ponendo le basi per una gestione equilibrata e proiettata al lungo periodo, con l’obiettivo di restituire alla città un progetto sportivo sostenibile. I dettagli relativi alla struttura societaria, all’assetto organizzativo e alle linee guida del progetto tecnico-sportivo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni”.

La DB Rossoblù Città di Luzzi al centro del progetto

Sarà la DB Rossoblù Città di Luzzi, club dedicato all'indimenticato Denis Bergamini, a essere al centro del nuovo progetto per la rinascita del Cosenza Calcio 1914. Il club ha già chiesto al Comune di poter giocare le gare interne al San Vito-Marulla con l'obiettivo di far crescere la squadra, valorizzare il movimento calcistico cittadino e riportare a Cosenza una realtà che possa rappresentare città e provincia e ricucire lo strappo con la piazza.