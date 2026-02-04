Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
foto ANSA
© foto di ANSA
Ivan Cardia
Oggi alle 12:39Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Anche sui canali digitali ha raggiunto nuovi traguardi, totalizzando 9.556.588 interazioni

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Più visitatori che mai: il Fifa Museum ha celebrato un anno da record nel 2025, accogliendo complessivamente 430.594 persone nelle sue esposizioni di Zurigo, Miami, New York, Asunción e Rabat. Anche sui canali digitali il museo ha raggiunto nuovi traguardi, totalizzando 9.556.588 interazioni in tutto il mondo. Nel proseguire la sua missione di celebrare e preservare il ricco patrimonio e la cultura del calcio internazionale, coinvolgendo pubblici diversi, il Fifa Museum ha segnato un momento culminante del 2025 con la creazione di Unidad - The World's Game al Freedom Tower di Miami, una nuova mostra immersiva e interattiva in Nord America dedicata alla prossima Coppa del Mondo FIFA 2026™ e destinata a lasciare un'eredità duratura dopo il torneo.

A Zurigo, accanto a numerose mostre temporanee, proiezioni dal vivo ed eventi che hanno riunito appassionati e leggende del calcio, il museo ha presentato Innovation in Action, un'esposizione dinamica che esplora come la tecnologia stia supportando il calcio dentro e fuori dal campo. Dopo il successo in Svizzera, la mostra sarà ospitata al Science World di Vancouver a partire da maggio 2026. Durante la settimana finale della prima edizione della Fifa Club World Cup™, il museo ha curato The Legacy Tunnel a New York, offrendo agli appassionati un emozionante viaggio nella nuova era del calcio mondiale per club all'interno del Michelob Ultra Pitchside Club. Nel frattempo, a Rabat, in Marocco, la mostra temporanea Rising Stars: The Fifa U-17 Women's World Cup Legends ha celebrato le campionesse e i giovani talenti che hanno contribuito a plasmare il calcio femminile.

Un ulteriore traguardo è stata la mostra commemorativa per il 120º anniversario della Fifa, inaugurata ad Asunción, Paraguay, in occasione del 75º Congresso Fifa. Il FIFA Museum ha inoltre lanciato nel 2025 il nuovo format video di talk show The Away Game, che unisce calcio e cultura attraverso conversazioni ispiratrici con leggende come Jürgen Klinsmann e Carli Lloyd. La serie ha già superato 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube. "Il 2025 è stato un altro anno straordinario per il Fifa Museum, in cui abbiamo compiuto un importante passo avanti verso l'internazionalizzazione e lo sviluppo del business globale - ha dichiarato Marco Fazzone, Managing Director del Fifa Museum - Desideriamo condividere la magia del calcio con gli appassionati di tutto il mondo, e vedere quanto ci siamo riusciti lo scorso anno è una grande soddisfazione. Ora, mentre ci avviciniamo al decimo anniversario del Fifa Museum nell'anno della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, l'entusiasmo cresce. Non vediamo l'ora di entrare in contatto con molti altri appassionati di calcio attraverso le nostre varie mostre ed eventi legati al torneo". (ANSA).

