Milan-Genoa 1-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (30’ st Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (20’ st Füllkrug), Fofana (1’ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Castiello. All.: Allegri
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (19’ st Ellertsson), Frendrup, Thorsby (19’ st Masini), Martin (37’ st Stanciu); Vitinha (30’ st Ekhator), Colombo (37’ st Otoa). A disp.: Lysionok, Sommariva; Sabelli; Cuenca, Fini, Venturino; Nuredini. All.: De Rossi
Arbitro: Mariani
Marcatori: 29’ Colombo (G), 45’+2’ st Leão (M)
Ammoniti: Gabbia (M), Leali (G), Maignan (M), Pavlovic (M)
