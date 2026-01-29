Calciomercato Inter, più Diaby che Perisic e Asllani può andare in Turchia

Diaby supera Perisic: Inter spera di chiudere, manca l'ok dell'Al Ittihad. Luis Henrique può...

L'Inter è in trattativa con l'Al Ittihad per Moussa Diaby, ala francese classe '99. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Leverkusen e Aston Villa "supera Perisic: Il francese ha detto sì, serve l’ok degli arabi", il titolo della rosea sulla sorpresa di mercato.

"Dopo il no per Ndoye e nell’incertezza su Perisic, la coppia Marotta-Ausilio ha virato con decisione su Moussa Diaby. I dirigenti hanno già strappato il sì del calciatore, per il momento manca l’ok dell'Al Ittihad al prestito oneroso con diritto di riscatto a 35. L’Inter spera di chiudere, la trattativa è in corso. In caso di nuovi arrivi, potrebbe partire Luis Henrique che ha offerte dal Bournemouth e dal Besiktas".

"Tutto finito per Perisic allora? No,anche perché il Psv è uscito dalla Champions. Semplicemente Marotta e Ausilio hanno spostato il loro periscopio per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto del Psv".

Anche l'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio conferma:

Prossime ore che potrebbero essere decisive secondo il giornalista Gianluca Di Marzio: "L'Inter nelle prossime ore forzerà per Diaby con fiducia di chiudere."

Inter, definito il futuro di Asllani? Di Marzio: "Ad un passo la cessione al Besiktas, la formula"

Si muove il mercato in uscita dell'Inter. Dopo gli addii di Valentin Carboni e Tomas Palacios, il club nerazzurro si prepara a salutare un altro esubero. Kristjan Asllani rientrerà dal prestito al Torino per una nuova avventura.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è ad un passo la cessione di Asllani al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista albanese avrebbe già approvato la destinazione: una volta definita la risoluzione del prestito al Torino, Asllani diventerà un nuovo giocatore del Besiktas.