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L'Iran tratta con la FIFA per spostare le partite dei Mondiali dagli Usa in Messico

L'Iran tratta con la FIFA per spostare le partite dei Mondiali dagli Usa in MessicoTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 07:11Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Lo rivela l'ambasciata: 'Non garantiscono la sicurezza della Nazionale'

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 16 MAR - La federazione calcistica iraniana sta trattando con la FIFA per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato lunedì l'ambasciata iraniana in Messico. "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj in un comunicato pubblicato sull'account X dell'ambasciata. "Stiamo attualmente negoziando con la FIFA - ha aggiunto - affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico". (ANSA).

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