Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sandro Mazzola compie 83 anni: "Rivera? Ci misero uno contro l'altro, non capivamo"

Sandro Mazzola compie 83 anni: "Rivera? Ci misero uno contro l'altro, non capivamo"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:41Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
La bandiera dell'Inter si racconta a Vivo Azzurro TV

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - A 83 anni, Sandro Mazzola riesce ancora a emozionarsi pensando al pallone e vedendo i giovani che si impegnano con il pallone. L'ex campione dell'Inter e della Nazionale lo ammette convinto in una intervista a Donatella Scarnati, pubblicata su Vivo Azzurro TV nel giorno del compleanno e in cui ripercorre le tappe più significative della sua vita, cominciando dalla tragica morte del padre Valentino a Superga, quando Sandrino aveva solo sei anni. "Fu una cosa molto strana, tutti mi abbracciavano, ma nessuno mi diceva quello che era successo", ricorda Mazzola, che crescendo poi a Cassano d'Adda, paese di Valentino, cominciò la sua storia d'amore col pallone "L'avevo sempre tra i piedi, poi mi nascondevo perché altrimenti i nonni me lo portavano via. Che potevo diventare forte non l'ho mai pensato e quando mi dicevano che ero bravo, guardavo in cielo e pensavo al mio papà".

Tra i primi ad accorgersi delle sue potenzialità fu il nerazzurro Benito Lorenzi, amico e compagno di nazionale di papà Mazzola. Sandro approdò alle giovanili dell'Inter per entrare in prima squadra all'inizio degli anni sessanta, con Helenio Herrera. Ne divenne presto la bandiera e non solo per i titoli - due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti - e per le presenze, ma proprio perchè quei colori gli erano entrati dentro. Juventus e Milan provarono a prenderlo ma "non potevano come avrei fatto a mettermi una maglia con il bianco o il rosso. Mi avrebbe messo un dolore allo stomaco che mi avrebbe fatto sbagliare gli stop, i tiri...".

Anche con la nazionale ebbe un rapporto profondo, cominciando col titolo europeo del 1968. Ci fu però anche la clamorosa vicenda della staffetta con Gianni Rivera a Messico '70. "Ci misero uno contro l'altro - racconta Mazzola - per noi però non era un 'uno contro l'altro', ma uno che cercava di giocare meglio dell'altro. Questo ci faceva fare delle grandi cose. Io mi sono arrabbiato e si è arrabbiato anche Rivera. Non capivamo, volevamo giocare e basta". A suo giudizio, fu comunque "un Mondiale fantastico, non pensavamo all'inizio che sarebbe diventata una cosa del genere. Ma come entravamo in campo ci sentivamo più forti". Mazzola spiega anche uno dei segreti alla base del suo successo - "Ho sempre cercato di fare di più. Il grande calciatore è quello che riesce a far vedere non al pubblico, ma ai compagni e agli avversari, ciò che sa fare" - e ammette che gli è rimasto un desiderio inappagato, "allenare una Nazionale, vederla giocare come vorrei". (ANSA).

Articoli correlati
Sandro Mazzola, figlio del Valentino del Gran Torino. E bandiera dell'Inter di Herrera... Sandro Mazzola, figlio del Valentino del Gran Torino. E bandiera dell'Inter di Herrera
Mazzola parla di San Siro: "È importante che resti almeno la memoria, ha fatto la... Mazzola parla di San Siro: "È importante che resti almeno la memoria, ha fatto la storia"
Inter, Mazzola ci crede: "Per lo Scudetto non è finita. Champions? Possiamo farcela"... Inter, Mazzola ci crede: "Per lo Scudetto non è finita. Champions? Possiamo farcela"
Altre notizie Altre Notizie
Sandro Mazzola compie 83 anni: "Rivera? Ci misero uno contro l'altro, non capivamo"... Sandro Mazzola compie 83 anni: "Rivera? Ci misero uno contro l'altro, non capivamo"
L’Italia piange il maestro Vessicchio: è morto a 69 anni, era tifoso del Napoli L’Italia piange il maestro Vessicchio: è morto a 69 anni, era tifoso del Napoli
Il Liverpool ci prova per Bastoni, l'Inter fa muro Il Liverpool ci prova per Bastoni, l'Inter fa muro
Chi ha più chance di salvarsi tra Vanoli e De Rossi? Il parere degli ospiti di TMW... Chi ha più chance di salvarsi tra Vanoli e De Rossi? Il parere degli ospiti di TMW Radio
Torino Film Festival presenterà il documentario “Juventus – Il Decennio d’Oro" Torino Film Festival presenterà il documentario “Juventus – Il Decennio d’Oro"
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Oggi in TV, Dove vedere il derby della Mole: alle 18.00 Juventus-Torino Oggi in TV, Dove vedere il derby della Mole: alle 18.00 Juventus-Torino
Pisa-Cremonese 1-0: il tabellino della gara Pisa-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Manfredini sull'Atalanta: "Con il cambio di allenatore qualche problemino c'è stato"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Pisilli non si nasconde: "L'obiettivo è la Champions. È troppo tempo che manca"
Immagine news Serie A n.3 Galante crede nel Torino: "Giocarci contro non è facile. Stasera fermerà la Juventus"
Immagine news Serie A n.4 Cagni incorona Vanoli: "È l'uomo giusto per la Fiorentina, è uno che guarda ai fatti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Sosa riflette: "Conte blocca i giocatori. A Firenze illusione sul bel gioco"
Immagine news Serie A n.6 Ass. Cosenza e la querelle Comune-Napoli: "De Laurentiis si lamenta e paga 900 mila euro..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Vivarini: "Monza votato alla fase offensiva, ma noi dobbiamo per forza fare punti"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Brunori come titolare d'attacco
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 12ª giornata - Poche emozioni dopo i primi 45'. La sblocca solo il Frosinone
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ancora arrabbiato per il ko di Bari. Con l'Avellino conteranno gli episodi"
Immagine news Serie B n.5 SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile ko a Firenze per 5-2. Rossettini: "Ci serva come un bel bagno d'umiltà"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?